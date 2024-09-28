В СК раскрыли информацию о взрывчатых веществах на месте взрыва на АЗС в Дагестане

Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте взрыва на АЗС в Махачкале

Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительные результаты не показали наличие взрывчатых веществ на месте происшествия, рассказали агентству в пресс-службе Следственного комитета России.

О происшествии в Дагестане стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Известно, что плановую проверку на автозаправочной станции провели в марте прошлого года. Пока сообщается о 12 погибших.