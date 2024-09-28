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15:46, 28 сентября 2024Россия

В Татарстане отреагировали на слухи о тяжелой болезни Шаймиева

Пресс-служба главы Татарстана опровергла информацию о болезни Минтимера Шаймиева
Минтимер Шаймиев

Минтимер Шаймиев. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Пресс-служба главы Татарстана опровергла информацию о тяжелой болезни первого президента республики, ее государственного советника 87-летнего Минтимера Шаймиева. Об этом сообщает РИА Новости.

Там сообщили, что слухи о госпитализации Шаймиева не соответствуют действительности. Уточняется, что государственный и политический деятель перенес обычный сезонный вирус.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о плохом самочувствии Шаймиева, который не присутствовал на ежегодном послании главы Татарстана парламенту республики.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин наградил Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

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