В Татарстане отреагировали на слухи о тяжелой болезни Шаймиева

Пресс-служба главы Татарстана опровергла информацию о болезни Минтимера Шаймиева

Пресс-служба главы Татарстана опровергла информацию о тяжелой болезни первого президента республики, ее государственного советника 87-летнего Минтимера Шаймиева. Об этом сообщает РИА Новости.

Там сообщили, что слухи о госпитализации Шаймиева не соответствуют действительности. Уточняется, что государственный и политический деятель перенес обычный сезонный вирус.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о плохом самочувствии Шаймиева, который не присутствовал на ежегодном послании главы Татарстана парламенту республики.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин наградил Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.