Ван И призвал США перестать очернять Китай из-за Украины

Ван И заявил, что США нужно перестать очернять Китай из-за Украины

США необходимо перестать очернять Китай из-за позиции Пекина по Украины, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова приводит РИА Новости.

«США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации», — подчеркнул дипломат.

Ван И добавил, что позиция Китай по Украине является открытой, Пекин настаивает на переговорах и содействии мирному урегулированию.

Ранее глава китайского МИД заявил, что украинский конфликт становится все более разрушительным, в связи с чем Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать АЭС. Дипломат назвал текущую ситуацию неустойчивой и призвал к тому, чтобы все стороны конфликта были «искренне привержены продвижению мирных переговоров».