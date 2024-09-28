«Вернитесь, здесь у вас беспорядок!» На Украине рассказали о прячущемся на даче главкоме ВСУ и потребовали объяснений

Депутат Безуглая: главком ВСУ Сырский прячется на даче в Харьковской области

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, известная критикой командования украинской армии, заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Александр Сырский «прячется на даче» в Харьковской области.

Нардеп также сообщила, что давно не видно начальника Генерального штаба украинской армии Анатолия Баргилевича, который перестал появляться на людях на фоне слухов о получении взяток. Она обратила внимание, что сейчас вместо него все документы подписывает заместитель.

Эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше усугубляет и так низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений Марьяна Безуглая депутат Верховной Рады Украины

Безуглая призвала Сырского объясниться

Украинский депутат отметила, что направила официальное обращение в Государственное бюро расследований. По словам Безуглой, там ей ответили уклончиво, но заверили, что передали информацию в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для проверки.

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Нардеп призвала военных объясниться. Она понадеялась, что информация о даче и взятках является выдумками. Хотя заметила, что слухи об этом распространяются везде. «Опровергните их и покажитесь. Оба. Прошу», — призвала нардеп.

По крайней мере, вернитесь, здесь у вас беспорядок! Марьяна Безуглая депутат Верховной Рады Украины

Ранее нардеп обвинила главкома ВСУ в провале обороны на ряде направлений

22 сентября Безуглая обвинила Сырского в провале обороны на ряде направлений. За несколько дней до этого она заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ занимаются преступной деятельностью на своих постах.

«За Часовом Яром фортификаций нет, Константиновка не готова к обороне, Курахово тоже», — сообщила нардеп, указав, что аналогичная ситуация наблюдается в Селидово.

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Кроме того, она обратила внимание, что Сырский «преднамеренно разорвал в клочья» третью штурмовую бригаду, когда бойцы начали поднимать вопросы. Безуглая также отметила, что командира 110-й отдельной механизированной бригады, руководившего подразделением и фактически сформировавшего одну из лучших сухопутных бригад, сняли.

По мнению депутата Верховной Рады, главкому ВСУ безразлична жизнь граждан Украины. Она также назвала Умерова его сообщником и призвала президента Украины Владимира Зеленского «вырвать ВСУ из кровавых лапок» Сырского.