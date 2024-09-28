Возивший хлеб курским селянам бывший милиционер спас жену от дрона ценой своей жизни

Возивший хлеб курским селянам экс-милиционер спас жену от БПЛА ценой своей жизни

Бывший милиционер, который возил гуманитарную помощь в село Большое Солдатское в Курской области, спас жену ценой своей жизни, закрыв ее собой от беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала РИА Новости его знакомая Галина Сидорова.

Женщина уточнила, что погибший интересовался у оставшихся жителей села, в чем они нуждаются, привозил им необходимые товары и хлеб.

«Он поехал не той дорогой, как обычно, а решил проскочить через (улицу — прим. «Ленты.ру») Горянку, и дрон упал. Он закрыл собой жену — его насмерть, жена в тяжелом состоянии», — заявила она, уточнив, что пострадавшую отправили на лечение в Москву.

По ее словам, супруги ехали за очередной партией гуманитарной помощи для местных жителей.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области одного из отрядов, который полностью уничтожил вражеские силы находившихся на этом участке бойцов ВСУ.