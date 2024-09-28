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07:27, 28 сентября 2024Бывший СССР

Стали известны подробности о семейном офшоре Зеленских на Кипре

РИА Новости: Зеленский сделал главой офшора на Кипре сестру главы счетной палаты
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Al Drago / Global Look Press

Семья украинского президента Владимира Зеленского в июне 2024 года поставила во главе своего кипрского офшора Aldorante Limited сестру руководителя счетной палаты Украины Светлану Пищанскую, пишет РИА Новости со ссылкой на документы регистрационных инстанций Кипра и Италии.

В них указано, что 19 июня 2024 года директором офшора Aldorante Limited стала Светлана Пищанская.

Она является сестрой Ольги Пищанской, которая заняла должность главы счетной палаты Украины в январе. Тогда депутат Рады Ирина Геращенко рассказала, что «председателем счетной палаты сделали подругу президента и его соседку из Кривого Рога Ольгу Пищанскую».

В январе депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос обвинил Зеленского в растрате государственного бюджета. Стало известно, что с 2012 года украинский лидер и его приближенные вывели на офшоры порядка 40 миллионов долларов от бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Кроме того, в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом приобретал недвижимость за границей на средства из госбюджета, добавил подробности Гео Лерос.

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      Марина Совина
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