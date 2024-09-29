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17:11, 29 сентября 2024Культура

Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях Брэда Питта

Daily Mail: Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях Брэда Питта

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях актера Брэда Питта по отношению к их детям. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам актрисы, Питт одного из детей ударил по лицу, а другого душил. Сам актер категорически отрицал обвинения. Известно, что расследования этого инцидента шли с 2016 года.

Ранее Daily Mail сообщило, что Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с экс-супругом Питтом. В сумму вошли алименты, подарки детям и выручка от продажи Джоли своей доли в винодельне Chateau Miraval French. Отмечается, что экс-супруги приобрели виноградник в 2008 году за 60 миллионов долларов и увеличили его стоимость в три раза благодаря вложениям.

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      Никита Абрамов
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