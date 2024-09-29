Анонсировано выступление Путина

Путин выступит на мероприятиях к годовщине воссоединения регионов России

Президент России Владимир Путин выступит на мероприятиях к годовщине воссоединения регионов России. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Исполняется два года воссоединению регионов с Россией — Луганской и Донецкой Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В графике президента — мероприятия, связанные с этой датой», — указано в публикации.

Помимо того, на следующей неделе глава государства пообщается с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», проведет совещание с членами Совбеза, а также займется вопросами профессионального образования.

В понедельник, 30 сентября, отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Новые российские регионы накануне провели торжественные мероприятия, посвященные годовщине воссоединения с Россией.