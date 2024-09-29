Бывшая участница «Дома-2» заявила об изнасиловании

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Сигаева обвинила знакомого в изнасиловании. Об этом стало известно изданию mk.ru.

По словам блогеши, 23 сентября бывший муж другой экс-участницы шоу Ксении Безверховой Павел Геш пригласил ее на вечеринку в апартаменты в «Москве-Сити», где он был в компании друга. От предложенного алкоголя Сигаева отказалась и пила только чай и сок.

Девушка заявила, что позже Геш пригласил ее в другую комнату и надругался над ней. Мужчина также ударил жертву по лицу, из-за чего один из ее виниров выпал. Сигаева добавила, что собиралась обратиться в полицию в тот же день, но ее отговорили.

26 сентября Геш пригласил Сигаеву в ресторан и предложил ей 20 тысяч рублей за поврежденный зуб. Девушка отказалась, а через день получила от Геша 350 тысяч рублей на банковскую карту. В итоге 28 числа блогерша подала заявление, правоохранители начали проверку.

Ранее на российского блогера Субхана Мамедова (Субо) написали заявление в полицию за угрозу изнасилования и расправы. Инцидент произошел на почве конфликта блогера с автомобилистом на дороге.