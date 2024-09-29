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12:51, 29 сентября 2024Бывший СССР

Экс-советник Кучмы прокомментировал окружение Угледара

Экс-советник Кучмы Соскин: 72-я бригада ВСУ гибнет в Угледаре

Фото: Lisi Niesner / Reuters

72-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) гибнет в Угледаре. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что пока Владимир Зеленский находился в США российские военные взяли город в окружение.

«Пока его не было, сотни людей погибли. Угледар взят в оперативное окружение, там уже столько наших гибнет, вся 72-я бригада», — сказал Соскин.

Аналитик отметил, что руководство страны и армии ничего не предпринимает для исправления ситуации, а также назвал происходящее полным крахом.

Ранее Соскин заявил, что Владимир Зеленский собственными действиями наносит огромный ущерб как самой Украине, так и Западу. В связи с этим даже представитель демократов Камала Харрис будет от него дистанцироваться.

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      Никита Абрамов
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