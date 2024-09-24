Соскин: Харрис дистанцируется от Зеленского из-за нанесенного им ущерба

Владимир Зеленский собственными действиями наносит огромный ущерб как самой Украине, так и Западу. В связи с этим даже представитель демократов Камала Харрис будет от него дистанцироваться, заявил об этом экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Байден повелся с Зеленским, и мы видим, чем все закончилось. Его просто убрали свои же, хотя он считал, что пойдет на второй срок. Поэтому Камала, наоборот, дистанцируется от Зеленского», — считает эксперт.

По словам Соскина, сотрудничество с властями Украины также оказалось губительным и для лидеров европейских стран, чьи партии показали слабые результаты на выборах. Как уточнил эксперт, «с Зеленским будущего для Украины нет», также политик «принес беду Шольцу и Макрону», резюмировал Соскин.

Ранее Олег Соскин рассказал, что поездка Владимира Зеленского в США — это буффонада главы Офиса президента Андрея Ермака для отвлечения внимания граждан от проблем украинской армии на фронте.

Кроме того, экс-советник Кучмы высказал опасение, что на Западе хотят превратить Украину в государство-таран для борьбы с Россией. Он подчеркнул, что в Европе поддерживают главу Украины Владимира Зеленского, чтобы «этот режим вел войну против Российской Федерации».