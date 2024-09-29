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20:04, 29 сентября 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ объявил о «мощнейшем ударе» по арсеналу под Волгоградом и был разоблачен

«РВ»: Генштаб ВСУ не смог поразить склад боеприпасов в Волгоградской области

Фото: Serge Fedoseev / Russian Look / Globallookpress.com

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отчитался о «мощнейшей ударе» по арсеналу с ракетами в Волгоградской области и был разоблачен. Об этом говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

Уточняется, что в воскресенье, 29 сентября, украинский генштаб заявил о поражения склада с боеприпасами «Котлубань». В официальном Telegram-канале появилось сообщение, что на его территории якобы начался пожар и детонация. Также уточнялось, что перед этим туда завезли иранские ракеты.

«РВ» обратил внимание, что видеоролик и кадры, опубликованные украинцами в подтверждение своих действий, на самом деле демонстрируют пожар в Дубае в 2021 году.

Также в СМИ появились спутниковые снимки, демонстрирующие, что склад остался цел. Украинские издание «Страна» в своем Telegram-канале отметило, что украинская армия не смогла поразить объект. На обнародованных кадрах видно, что след от пожара есть рядом с арсеналом, на территорию склада огонь не распространился. «РВ» добавляет, что на них заметна лишь сгоревшая в поле трава.

При этом Российские войска в этот же день смогли поразить завод «Мотор Сич», который занимается производством военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, первый прилет по предприятию в подконтрольном Украине Запорожье произошел в 5.25 по московскому времени, затем последовало два дальних. Кроме того, он сказал, что наблюдал пару прилетов с заревом в районе завода «Прогресс» около 5.50 мск.

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      Варвара Кошечкина
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