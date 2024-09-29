Глава МИД Ирана пообещал Израилю ответ на ликвидацию замкомандующего КСИР

Глава МИД Ирана: Израиль ответит за ликвидацию замкомандующего КСИР Нилфорушана

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Израиль ответит за ликвидацию в Бейруте замкомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Аббаса Нилфорушана. Об этом говорится в заявлении на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

«Этот порочный и трусливый акт является еще одним явным признаком террористической и преступной природы сионистского режима и его известных сторонников. Вне всякого сомнения, это ужасное преступление агрессивного сионистского режима никогда не останется без ответа. Дипломатический аппарат также будет использовать весь его политический, дипломатический, юридический и международный потенциал для преследования преступников и их сторонников», — отметил министр.

Ранее источники Reuters рассказали, что КСИР запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после массовых взрывов пейджеров в Ливане. Кроме того, по их словам, Иран обеспокоился активностью израильских агентов и начал расследование в отношении личного состава, нацеленное на членов КСИР среднего и высшего звена.