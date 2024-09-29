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05:04, 29 сентября 2024Россия

Курский депутат пересел с «Нивы» на лошадь ради эвакуации пожилой женщины

Курский депутат Золотарев сменил машину на лошадь для вывоза пожилой женщины

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев пересел с машины на лошадь ради эвакуации пожилой женщины в Глушковском раойне. Свою историю он рассказал РИА Новости.

Законотворец, помогающий жителям региона уехать от вторжения Вооруженных сил Украины, в составе группы волонтеров прибыл в приграничное село Сухиновка, откупа поступила заявка на вывоз лежачей пенсионерки. Оценив состояние старушки, ее погрузили в трехдверную «Ниву», разложив переднее сиденье.

В результате места в машине для самих волонтеров не осталось. Местный житель, который ухаживал за этой женщиной, сообщил, что другого транспорта в селе не осталось, но предложил им взять его лошадь с повозкой. Золотарев со своим товарищем доехали на ней до реки Сейм, после чего переправились на другой берег на лодке.

Ранее вывозящие россиян из-под Курска волонтеры описали обстановку в регионе. Руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко поведал, что в приграничном поселке Теткино «ситуация осложнилась, стала намного горячее». В частности, волонтерам приходилось ложиться под деревья, чтобы укрыться от дронов и артобстрелов.

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      Марина Совина
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