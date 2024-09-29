Минобороны сообщило об авиационной бомбардировке ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту ВСУ в Курской области

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об авиационной бомбардировке противника журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, личный состав противника был уничтожен. Другой информации в оборонном ведомстве не предоставили.

В этот же день стало известно, что российские войска уничтожили чешскую пусковую установку реактивной системы залпового огня «Вампир» (Vampire) в Курской области.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.