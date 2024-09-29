Москвич принял за наркоманку искавшую под его окном ветки для поделки девушку

Житель Москвы принял за наркоманку искавшую под его окном ветки девушку

В Москве местный житель попытался задержать девушку, которая искала под его окном ветки для поделки в детский сад. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина подумал, что девушка ищет тайник-закладку с наркотиками.

После попытки задержания москвичка объяснила, что ищет ветки для поделки в детский сад. Отмечается, что полицейских вызывать не стали.

Ранее в Кемерово задержали двух местных жительниц, которые планировали передать в СИЗО тапочки с гашишем в подошвах. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере») УК РФ.