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19:42, 29 сентября 2024Россия

Москвич принял за наркоманку искавшую под его окном ветки для поделки девушку

Житель Москвы принял за наркоманку искавшую под его окном ветки девушку

Фото: Dimitar Zlatanski / Unsplash

В Москве местный житель попытался задержать девушку, которая искала под его окном ветки для поделки в детский сад. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина подумал, что девушка ищет тайник-закладку с наркотиками.

После попытки задержания москвичка объяснила, что ищет ветки для поделки в детский сад. Отмечается, что полицейских вызывать не стали.

Ранее в Кемерово задержали двух местных жительниц, которые планировали передать в СИЗО тапочки с гашишем в подошвах. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере») УК РФ.

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      Никита Абрамов
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