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18:22, 29 сентября 2024Бывший СССР

На Украине высказались о возможном назначении главы ГУР послом

«Новое время»: в случае отставки Буданова не будут назначать послом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не будут назначать послом после возможной отставки. Об этом сообщило украинское издание «Новое время».

Как написали журналисты со ссылкой на источник в силовых структурах, предположительно, Буданову нашли преемника. При этом издание опровергло сообщения о назначении его послом за рубеж в случае увольнения.

О возможной отставке главы украинской разведки стало известно 29 сентября. Уточнялось, что его пост может занять действующий глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

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      Мария Борисова
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