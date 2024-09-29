На Украине высказались о возможном назначении главы ГУР послом

«Новое время»: в случае отставки Буданова не будут назначать послом

Главу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не будут назначать послом после возможной отставки. Об этом сообщило украинское издание «Новое время».

Как написали журналисты со ссылкой на источник в силовых структурах, предположительно, Буданову нашли преемника. При этом издание опровергло сообщения о назначении его послом за рубеж в случае увольнения.

О возможной отставке главы украинской разведки стало известно 29 сентября. Уточнялось, что его пост может занять действующий глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.