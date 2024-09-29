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05:50, 29 сентября 2024Мир

На Западе предрекли крах ЕС из-за помощи Украине

Журналист Боуз: жизнеспособность Евросоюза терпит крах из-за помощи Украине

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Жизнеспособность Европейского союза (ЕС) продолжает терпеть крах из-за оказания финансовой и военной помощи Украине — стране, которая не была и никогда не будет членом ЕС. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.

«Наибольшим фактором краха ЕС как жизнеспособной экономической и политической силы является страна, которая никогда не будет его членом. Это демонстрирует горькую правду о том, что ЕС никогда не заботился о благосостоянии своих членов», — написал он.

Боуз также отметил, что ЕС помощью Киеву демонстрирует всему миру тот факт, что Брюссель сейчас является не более чем продолжением «политической руки НАТО».

Ранее Чей Боуз заявил, что президент США Джо Байден делает противоречивые заявления про участие Вашингтона в конфликте на Украине. «Если вы не отвечаете за ситуацию, почему вы должны давать или не давать разрешение Украине?» — задался вопросом эксперт.

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      Артём Верейкин
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