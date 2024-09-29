Аналитик Меркурис призвал Запад отказать Украине во вступлении в НАТО

Основным условием для завершения конфликта на Украине является принятие Западом и Киевом нейтрального статуса Украины и отказ от намерений вступить в НАТО, утверждает британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его мнению, западным государствам необходимо признать два факта — то, что Киев не сможет одержать победу в противостоянии с Россией, и то, что президент Украины Владимир Зеленский и руководство страны неспособны закончить конфликт на основе переговоров. По словам Меркуриса, в настоящий момент крайне важно наладить связи с Москвой, чтобы избежать «окончательной геополитической катастрофы».

«Поэтому нам нужно признать, что Украина не может вступить в НАТО. Нужно признать, что она действительно сохранит нейтральный статус. (...) Если западные лидеры признают это, то, мне кажется, конфликт может быть прекращен», — высказался эксперт.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что у Зеленского есть повод бить тревогу из-за уменьшения помощи со стороны Запада.