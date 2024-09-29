Ольга Бузова о конфликте с Ириной Салтыковой: я обалдела от такого отношения

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала конфликт с Ириной Салтыковой, которая назвала ее «выскочкой» во время записи шоу «Битва поколений». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Салтыкова заявила, что ей понравилось платье и песня Бузовой, однако поведение исполнительницы вызвало ее недовольство. «Но ведет себя как выскочка. Мне это не очень нравится. […] Много лет назад, когда я была молодой, и взрослые артисты сидели, ты знаешь, мне даже было страшно на них посмотреть. Вот так мы стеснялись, уважали, говорили только на "вы", естественно. Поэтому как-то вот изменилось время», — заявила певица.

Отвечая на вопросы журналистов на фестивале «Удачные песни», Бузова сказала, что уже забыла о Салтыковой и случившемся. Однако в тот момент она «обалдела от такого отношения». «Объяснить, почему Ирина позволила себе такое отношение, я не могу», — призналась Бузова.

Она также сказала, что видела интервью с Салтыковой на шоу Виктории Бони «Злые языки», и ей неясно, зачем та пришла на программу к человеку, который ей неприятен. «Зачем ты приходишь в место, где ты не хочешь находиться? Зачем ты слушаешь того, кого не хочешь слушать?» — сказала Бузова.

Ранее был опубликован райдер Ольги Бузовой. Певица просит, чтобы в ее гримерной были чай с медом и лимоном, вода, фрукты, овощная нарезка, орешки нескольких видов, сыр и докторская колбаса.