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11:18, 20 сентября 2024Культура

Стал известен райдер Ольги Бузовой

Организаторы премии E1.RU рассказали, что в райдер Ольги Бузовой входит колбаса

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Организаторы премии издания E1.RU опубликовали список требований певицы Ольги Бузовой, которая стала ведущей мероприятия, проходящего в Екатеринбурге. Райдер опубликовали журналисты портала.

По словам представителей премии, Бузова — самая неприхотливая знаменитость.

«На стол Ольга просит подавать: чай с медом и лимоном, воду, фрукты, овощную нарезку, орешки нескольких видов, сыр и, конечно же, докторскую колбасу», — цитирует издание список.

Также в гримерке, которая обязательно должна закрываться на ключ, должны быть: зеркало, пять полотенец, белый халат, тапочки, отпариватель, сухие и влажные салфетки.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова стала крестной матерью ребенка своей лучшей подруги.

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      Андрей Шеньшаков
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