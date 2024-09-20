Стал известен райдер Ольги Бузовой

Организаторы премии издания E1.RU опубликовали список требований певицы Ольги Бузовой, которая стала ведущей мероприятия, проходящего в Екатеринбурге. Райдер опубликовали журналисты портала.
По словам представителей премии, Бузова — самая неприхотливая знаменитость.
«На стол Ольга просит подавать: чай с медом и лимоном, воду, фрукты, овощную нарезку, орешки нескольких видов, сыр и, конечно же, докторскую колбасу», — цитирует издание список.
Также в гримерке, которая обязательно должна закрываться на ключ, должны быть: зеркало, пять полотенец, белый халат, тапочки, отпариватель, сухие и влажные салфетки.
Ранее стало известно, что Ольга Бузова стала крестной матерью ребенка своей лучшей подруги.