Опубликованы кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске

СК России показало кадры с места прилета БПЛА ВСУ по жилому дому в центре Курска

Главное военное следственное управление СК РФ опубликовало кадры с места удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Курске. Как уточнили в пресс-службе Следкома РИА Новости, БПЛА врезался в здание на улице Ленина.

По информации силового ведомства, дом получил значительные разрушения. На кадрах показано, что от удара в здании выбило стекла.

Также уточняется, что ВСУ в этом случае провело целенаправленную атаку при помощи БПЛА на российский город. Все осколки и части дрона собираются изъять с места происшествия и отправить для изучения его типа и вида.

Об ударе ранее сообщал мэр города Игорь Куцак. Градоначальник добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Он также заявил, что сумма ущерба поврежденного атакой украинского БПЛА дома в Курске составляет около 5 миллионов рублей.