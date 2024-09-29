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23:39, 29 сентября 2024Силовые структуры

Опубликованы кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске

СК России показало кадры с места прилета БПЛА ВСУ по жилому дому в центре Курска

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Главное военное следственное управление СК РФ опубликовало кадры с места удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Курске. Как уточнили в пресс-службе Следкома РИА Новости, БПЛА врезался в здание на улице Ленина.

По информации силового ведомства, дом получил значительные разрушения. На кадрах показано, что от удара в здании выбило стекла.

Также уточняется, что ВСУ в этом случае провело целенаправленную атаку при помощи БПЛА на российский город. Все осколки и части дрона собираются изъять с места происшествия и отправить для изучения его типа и вида.

Об ударе ранее сообщал мэр города Игорь Куцак. Градоначальник добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Он также заявил, что сумма ущерба поврежденного атакой украинского БПЛА дома в Курске составляет около 5 миллионов рублей.

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      Александра Синицына
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