Власти назвали сумму ущерба после атаки украинского БПЛА на жилой дом в Курске

Сумма ущерба поврежденного атакой БПЛА дома в Курске составляет около 5 млн руб.

Около 5 миллионов рублей составляет сумма ущерба поврежденного атакой украинского БПЛА дома в Курске. Об этом заявил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Окончательная оценка ущерба будет проведена после получения заключения специализированной организации о состоянии строительных конструкций и возможности капитального ремонта фасада. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около пяти миллионов рублей, а восстановление фасада здания займет три-четыре недели», — написал чиновник.

Помимо дома повреждения при атаке получило остекление остановочного павильона. 30 сентября специалисты начнут работы по его восстановлению, добавил глава региона.