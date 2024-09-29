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18:01, 29 сентября 2024Спорт

Панарин оправдался за критику властей

Хоккеист Панарин заявил, что давал безответственные интервью с критикой властей

Кадр: Респиратор Бабушкина / YouTube

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина» оправдался за критику российских властей.

Спортсмен заявил, что давал безответственные интервью, так как его основаная деятельность — игра в хоккей. «Мнение по политическим вопросам может быть — на кухне говори его», — посчитал он.

Панарин известен критикой российских властей. Игрок заявлял, что некоторые «негодяи и подхалимы» пытаются очернить его и уличить в нелюбви к родине, и попросил не путать родину и государство.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле 2019 года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

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      Анастасия Борисова
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