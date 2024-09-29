Полковник спрогнозировал действия России после взятия Макеевки

Полковник Матвийчук: успех в Макеевке может открыть России путь к другим городам

Взятие Макеевки может открыть российским войскам путь к другим городам. Об этом сообщил военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук, чьи слова приводит «Московский комсомолец».

«Это один из центральных промышленных и этнических центров региона, который Украина в течение 10–12 лет готовила к обороне. Город был превращен в своего рода крепость, о которой говорили, что русские войска ее никогда не смогут взять», — сказал он.

По мнению Матвийчука, дальнейшим направлением атаки Вооруженных сил России может быть Днепропетровск.

12 сентября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под полный огневой контроль населенный пункт Макеевка на территории Луганской народной республики