Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:08, 29 сентября 2024Россия

Полковник спрогнозировал действия России после взятия Макеевки

Полковник Матвийчук: успех в Макеевке может открыть России путь к другим городам

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Взятие Макеевки может открыть российским войскам путь к другим городам. Об этом сообщил военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук, чьи слова приводит «Московский комсомолец».

«Это один из центральных промышленных и этнических центров региона, который Украина в течение 10–12 лет готовила к обороне. Город был превращен в своего рода крепость, о которой говорили, что русские войска ее никогда не смогут взять», — сказал он.

По мнению Матвийчука, дальнейшим направлением атаки Вооруженных сил России может быть Днепропетровск.

12 сентября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под полный огневой контроль населенный пункт Макеевка на территории Луганской народной республики

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Это перебор». Хоккеистам-любителям грозит тюрьма за драку со сборной ФСБ. За них вступилась олимпийская чемпионка

      Певшая песню «В последний раз» российская туристка упала в подземный переход и не выжила

      Полковник спрогнозировал действия России после взятия Макеевки

      Панарин оправдался за критику властей

      Ветеран СВО и еще девять человек попали в рабство к цыганам

      Россияне пожаловались на многочасовые задержки рейсов в Турцию в аэропорту Москвы

      СК высказался об атаке беспилотника на дом в Курске

      Израиль ударил по нефтяным резервуарам во втором по значению порту Йемена

      СК проверит российскую школу из-за сообщения о не знающих русский язык детей мигрантов

      Брат удивился вручению Бараку Обаме Нобелевской премии мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше