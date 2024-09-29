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20:01, 29 сентября 2024Россия

Появились новые видео пыльной бури на юге России

Россияне опубликовали видео пыльной бури в южных регионах России

В сети появились новые видео пыльной бури, которая накрыла несколько южных регионов России. Ролики, снятые россиянами, опубликовал Telegram-канал Shot.

Одно из видео снято из автомобиля, остановившегося на трассе Элиста-Азгир — Минеральные Воды, где из-за природного явления движение ограничено. На кадрах видно, что пыльная буря, полностью накрыла дорогу. Видимость составляет не более нескольких метров.

Как пишет Shot, в зону бури попали Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Ставропольский край, а также Калмыкия, где из-за сильного ветра отмечаются проблемы с электроснабжением. Скорость ветра в порывах достигает 28 метров в секунду.

Водители на дорогах вынуждены останавливаться из плотной пылевой завесы. Пыль и песок проникают в дома. Люди жалуются, что дышать тяжело даже в помещениях. Выйти на улицу практически невозможно. По данным Shot, сильный ветер в регионе утихнет только к среде, 2 октября.

Ранее сообщалось, что пыльная буря накрыла южные регионы России. Из-за обилия песка в воздухе, небо в некоторых районах окрасилось в оранжевый цвет.

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      Никита Савин
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