Появились подробности ДТП с автобусом на Кубани

SHOT: одного из пассажиров попавшего в ДТП на Кубани автобуса выбросило наружу

Одного из пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в станице Старокорсунская Краснодарского края, выбросило наружу из салона. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, сразу после аварии были слышны взрывы. Находившиеся в салоне люди выбивали стекла и выбирались наружу. Одного из пассажиров выбросило из салона, он лежал на дороге до приезда скорой помощи и МЧС.

«Пришли, когда уже приехали пожарные и МЧС. Говорят, в автобусе все выжили. Разбивали стекла и выпрыгивали из окон. Так как при столкновении начался пожар. Было слышно 10-15 взрывов», — рассказал очевидец.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, стало известно, что автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. Как утверждалось, фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.