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11:23, 29 сентября 2024Силовые структуры

Производителя дихлофоса допросят по делу из-за отравления семьи под Красноярском

Shot: производителя дихлофоса «Варан» допросят по делу из-за отравления семьи

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Производителя дихлофоса «Варан» допросят по делу из-за отравления семьи в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, продукцию компании планируется изъять на химическую экспертизу, которая установит, насколько безопасен дихлофос для человека.

Об отравлении семьи из шести человек в поселке Красная Сопка Красноярского края стало известно 21 сентября. Выжили только родители. Их дочерей в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего сына врачам спасти не удалось.

Согласно одной из первых версий, россияне употребили продукты с неизвестным токсичным веществом, однако проведенные экспертизы ее не подтвердили.

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      Никита Абрамов
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