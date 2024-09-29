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04:32, 29 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о связанных с дневной сонливостью проблемах со здоровьем

Демьяновская: чрезмерная сонливость характерна для людей с диабетом и депрессией

Фото: elizabeth lies / Unsplash

От приступов дневной сонливости часто страдают люди с депрессивным, биполярным, посттравматическим стрессовым и тревожным расстройством, предупредила невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам врача, чрезмерная сонливость характерна для пациентов с опухолями головного мозга, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом, нарушениями работы щитовидной железы или сердца.

«Как правило, в этих случаях, кроме сонливости, у человека есть и другие симптомы. Справиться с сонливостью только лишь наладив режим сна не получится — нужно лечить основное заболевание», — рассказала она.

Демьяновская добавила, что в случае, если у человека часто не получается высыпаться, следует обратиться к врачу.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что утренняя прогулка под солнцем может стать отличным методом борьбы с бессонницей. По словам доктора, люди, которые проводят первую половину дня на улице, быстрее засыпают вечером, спят крепче и дольше.

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      Маргарита Пименова
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