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11:10, 29 сентября 2024Путешествия

Россияне устремились в одну соседнюю страну праздновать Новый год

РСТ: россияне начали массово бронировать туры в Белоруссию на Новый год

Фото: George Trumpeter / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы начали массово бронировать туры в Белоруссию на празднование Нового года. О том, что соотечественники устремились на зимний праздник в соседнюю страну, рассказали «Ленте.ру» в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора «Алеан».

Уточняется, что спрос на гостиницы вырос на 28 процентов в сравнении с 2023 годом. Особо популярна путевка с 31 декабря по 2 января за 57 тысяч рублей на двоих без учета расходов на транспорт.

Ранее сообщалось, что к Новому году стоимость отдыха за границей увеличится минимум на 30 процентов. Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Таиланд и Мальдивы.

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      Фариза Бацазова
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