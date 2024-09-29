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07:06, 29 сентября 2024Россия

Повар из Петербурга отправился добровольцем на СВО по примеру прадеда

Повар из Петербурга отправился добровольцем на СВО по примеру прадеда-ветерана

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Повар из Санкт-Петербурга отправился добровольцем на специальную военную операцию (СВО) на Украине по примеру своего прадеда, служившего на армейской кухне в годы Великой Отечественной войны. Старший повар мотострелкового батальона с позывным Оспа рассказал РИА Новости, что до мобилизации он работал в ресторанах северной столицы.

Россиянин объяснил, что решил отправиться на СВО, чтобы поднимать боевой дух военных вкусной едой. Он также принимал участие в боевых действиях в Бахмуте, где получил ранение.

«Мы не только на кухне, мы также и такелажниками были, то есть бегали на передок, приносили еду, вещи, боеприпасы, все что дадут, все туда несли», — поведал Оспа.

Ранее мать-одиночка двоих детей из села Криводановка Новосибирской области Елена Бочагова решила отправиться в зону проведения СВО. По образованию россиянка бухгалтер, однако в 2013 году стала работать санитаркой в отделении кардиореанимации в одной из больниц российского региона и параллельно училась на медсестру.

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      Маргарита Пименова
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