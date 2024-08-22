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11:37, 22 августа 2024Россия

Мать-одиночка двоих детей из российского региона решила отправиться на СВО

Мать двоих детей из Новосибирской области решила отправиться на СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мать-одиночка двоих детей из села Криводановка Новосибирской области Елена Бочагова решила отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишут «Аргументы и факты».

Как рассказывает издание, по образованию россиянка бухгалтер, однако в 2013 году стала работать санитаркой в отделении кардиореанимации в одной из больниц российского региона и параллельно училась на медсестру.

Вскоре она начала работать в отделении гнойной хирургии, где часто пациентами были военнослужащие. «Поэтому и решила помогать бойцам непосредственно в зоне проведения спецоперации», — рассказала Бочагова, отметив, что решение обдумывала несколько месяцев, так как хочет для своих детей «хорошего будущего, а также финансовую подушку». Дети, по ее словам, останутся с бабушкой и дедушкой.

Ранее жительница Тюменской области ушла на фронт вслед за сыном, объяснив это тем, что устала переживать за него. Она стала работать медсестрой в зоне СВО.

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      Елена Торубарова
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