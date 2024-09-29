Россиянка зашла в магазин с собакой и была избита

В Тюмени пьяный мужчина избил женщину с собакой на выходе из магазина

В Тюмени пьяный мужчина избил 52-летнюю женщину с собакой на выходе из магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пострадавшая рассказала, что в тот вечер она гуляла с собакой и зашла в магазин за батарейками. По словам женщины, запрещающей питомцу находиться внутри таблички не было. Она отметила, что продавцы тоже были не против того, что собака зашла в магазин. Она сказала, что на кассу пришел мужчина с несколькими бутылками водки и от него пахло перегаром.

Женщина подчеркнула, что он пытался втиснуться без очереди, но кассир его не обслужила, и после этого мужчина стал буянить и кричать, почему в магазине собака. Затем дебошир вышел на улицу и стал поджидать пострадавшую у входа. Когда та вышла, он накинулся на собаку. Женщина попыталась защитить питомца и сама была избита. Потерпевшая обратилась в больницу и написала заявление в полицию. У нее зафиксировали ушибы.

Ранее сообщалось о том, что в Москве мужчина поссорился с двумя продавцами и поджег продуктовый магазин, в котором они работают.