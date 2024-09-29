Российские хакеры взломали сайт СБУ

Российские хакеры из группировки EvilWeb завладели данными сотрудников СБУ

Группировка российских хакеров EvilWeb взломала сайт Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Участники группировки завладели личными данными сотрудников СБУ и выложили их в открытый доступ. «У любого желающего теперь есть доступ к ФИО сотрудников СБУ, их контактам и аккаунтам в соцсетях», — пишет Mash.

В частности, в руки российских хакеров попали данные курсантов академии СБУ за несколько лет. Кроме того, канал сообщает, что по выложенным в сеть строчкам кода можно найти «приватные ключи и изучить базу данных с IP-адресами госслужащих».

Ранее сообщалось, что в сети была опубликована база с данными сотен тысяч украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет. В слитой базе 678 тысяч строк данных, содержащих ФИО, даты рождения, адреса регистрации, номера телефонов и принадлежность к объединенному городскому военкомату.