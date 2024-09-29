Российские войска ударили по «Иностранному легиону» в ДНР

Минобороны отчиталось об ударе по «Иностранному легиону» в ДНР

Российские войска ударили по формированиям «Иностранного легиона» в ДНР. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной бригады ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и "Иностранного легиона"», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским бойцам удалось отразить три контратаки противника, а также уничтожить до 610 бойцов, британские гаубицы FH-70 и L-119, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по школе в Харькове, где находились бойцы подразделений «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил о присутствии иностранных наемников в здании.