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12:14, 29 сентября 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ЛНР

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Макеевка в ЛНР

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о Макеевке, где боевые действия проводили подразделения группировки российских войск «Запад». Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить контратаку штурмовиков противника.

ВСУ в ходе боевых действий за сутки потеряли до 450 бойцов, а также несколько единиц техники, среди которой были польская самоходная артиллерийская установка Krab, американская гаубица М198, британские гаубицы L-119 и FH-70.

Ранее стало известно, что подразделения группировки российских войск «Южная» взяли под контроль село Григоровка Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, бойцы Вооруженных сил России заняли населенный пункт Острое.

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      Никита Абрамов
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