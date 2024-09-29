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12:21, 29 сентября 2024Силовые структуры

Российский торговый комплекс эвакуировали из-за террористической угрозы

В Челябинске эвакуировали ТК «Синегорье» из-за террористической угрозы

Фото: Алекс7775 / Wikipedia

В Челябинске эвакуировали торговый комплекс (ТК) «Синегорье» и автовокзал из-за террористической угрозы. Об этом сообщает «URA.RU»/.

По данным издания, очевидцы рассказали, что из здания торгового центра выводили людей, а место было оцеплено силовиками. По информации «КП», это произошло из-за подозрительной сумки. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили о том, что вызов был ложным и помощь специалистов не понадобилась.

В августе поступали сообщения о минировании 13 московских судов.

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      Анна Габай
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