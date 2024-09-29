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22:29, 29 сентября 2024Бывший СССР

Считавшаяся погибшей пенсионерка вышла на связь с сыном спустя десять лет

Shot: пенсионерка из ДНР связалась с сыном, считавшим ее погибшей, спустя 10 лет

Фото: PxHere

Пенсионерка, проживавшая в Донецкой народной республике (ДНР), вышла на связь с сыном, который десять лет считал ее погибшей. Женщину с мужем вывезли из Красногоровки в 2014 году на украинскую территорию — в Новогродовку, где они оставались до момента освобождения города российскими войсками, передает Telegram-канал Shot.

Во время переезда десять лет назад муж с женой потеряли связь с родственниками и лишились дома. Их сын живет в Краснодаре, он считал, что родителей уже нет в живых.

ВС России освободили Новогродовку в сентябре этого года. Тогда историю пенсионерки предали огласке, волонтеры смогли разыскать контакты ее сына и устроили звонок.

Сейчас муж с женой находятся в пункте временного размещения (ПВР) в Ясиноватой, где им предоставили помощь. Женщина мечтает вернуться домой в Красногоровку и увидеться с сыном.

Ранее сообщалось, что в США украденного мальчика нашли живым через 70 лет. Его нашла племянница при помощи ДНК-теста.

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      Александра Синицына
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