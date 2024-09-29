СК высказался об атаке беспилотника на дом в Курске

СК России назвал атаку БПЛА на жилой дом в Курске направленной

Следственный комитет (СК) России назвал направленной атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Курске. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи сообщили, что осколки и фрагменты беспилотника изымут и отправят на экспертизу. Факт атаки и нанесенного ущерба на данный момент зафиксировали, все необходимые следственные действия ведутся.

Об ударе ранее сообщал мэр города Игорь Куцак. Речь идет о доме номер 2/4 на Красной площади. Градоначальник добавил, что выехал на место происшествия. По его словам, пострадавших нет.

Позднее появилось видео с моментом атаки. На кадрах виден проходящий мимо человек и проезжающий автобус. В один момент в доме происходит мощный взрыв, осколки отлетают на несколько метров от здания.