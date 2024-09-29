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21:33, 29 сентября 2024Россия

Стало известно о пассажирах попавшего в ДТП под Краснодаром автобуса

Baza: в попавшем в ДТП под Краснодаром автобусе были болельщики ГК «Виктор»

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Болельщики гандбольного клуба (ГК) «Виктор» из Ставрополя находились в салоне автобуса, попавшего в ДТП в станице Старокорсунская Краснодарского края. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 29 сентября краснодарский ГК СКИФ принимал ставропольскую команду. После матча болельщики гостей отправились домой на автобусе.

До этого предполагалось, что в салоне автобуса находились болельщики футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. На месте происшествия работают экстренные службы. Также стало известно, что автобус следовал из Краснодара в Ставрополь.

Позднее появилась информация, что водитель бензовоза заживо сгорел в салоне после столкновения с автобусом в Краснодарском крае. При этом отмечалось, что в автобусе могло находиться около 50 человек.

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      Евгений Силаев
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