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12:14, 29 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о снятии с должности командира дислоцированной в Угледаре бригады ВСУ

«Страна.ua»: командир бригады ВСУ в Угледаре Винник снят с должности

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Командира дислоцированной в Угледаре бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Винника сняли с должности. Об этом пишет «Страна.ua».

«Командир 72-й бригады ВСУ, которая обороняет Угледар, судя по всему, снят с должности», — говорится в публикации.

Такой вывод издание сделало из публикаций бригады в социальных сетях. В одном из постов комбриг Винник благодарит солдат и офицеров бригады и говорит о своей службе в прошедшем времени.

Ранее в силовых структурах рассказали, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ. Утверждалось, что «клещи» вокруг Угледара «сжимаются все сильнее», а украинские войска несут большие потери на этом участке фронта, массово сдаваясь в плен.

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      Виктория Кондратьева
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