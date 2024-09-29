В Британии описали обстановку для ВСУ в Угледаре словами «проходят через ад»

Британский эксперт Меркурис о солдатах ВСУ в Угледаре: «проходят через ад»

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшиеся в Угледаре, проходят через ад. Так обстановку в городе описал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Солдаты 72-й бригады на протяжении последних двух дней проходят через ад», — сказал аналитик.

По его словам, российские войска наносят многочисленные ракетные и артиллерийские удары по украинским позициям в городе. Меркурис также отметил, что действия Москвы в Угледаре можно назвать зачисткой города.

27 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в окружение Покровск и Угледар, с падением которого падет вся оборона ВСУ на донецком направлении. 28 сентября стало известно, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ.