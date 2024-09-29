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14:47, 29 сентября 2024Мир

В Британии описали обстановку для ВСУ в Угледаре словами «проходят через ад»

Британский эксперт Меркурис о солдатах ВСУ в Угледаре: «проходят через ад»

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 5 / Shutterstock / Fotodom

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшиеся в Угледаре, проходят через ад. Так обстановку в городе описал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Солдаты 72-й бригады на протяжении последних двух дней проходят через ад», — сказал аналитик.

По его словам, российские войска наносят многочисленные ракетные и артиллерийские удары по украинским позициям в городе. Меркурис также отметил, что действия Москвы в Угледаре можно назвать зачисткой города.

27 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в окружение Покровск и Угледар, с падением которого падет вся оборона ВСУ на донецком направлении. 28 сентября стало известно, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ.

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      Никита Абрамов
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