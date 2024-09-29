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16:05, 29 сентября 2024Мир

В бундестаге назвали невозможной победу Украины в конфликте с Россией

Председатель ХДС Мерц: Украина никогда не сможет одержать победу над Россией

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина никогда не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Об этом заявил председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью Bild.

«Украина никогда не сможет победить Россию, и это никогда не было требованием. Но для меня победа значит, что она должна вернуть себе суверенитет над своей территорией», — сказал он, отвечая на вопрос о том, должна ли Украина одержать победу в конфликте.

Немецкий политик добавил, что на данный момент союзники Украины помогают ей не проиграть.

Ранее Мерц заявил, что поражение Киева становится все более вероятным. По его мнению, страны Запада в целом не помогли Украине достаточно быстро и эффективно после начала специальной военной операции. Кроме того, глава ХДС считает необходимыми поставки крылатых ракет Taurus Украине, так как они якобы могут использоваться без привлечения к обслуживанию немецких солдат.

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      Виктория Кондратьева
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