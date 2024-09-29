Постпред Крыма: Запад использовал армию Украины в качестве наемников

Коллективный Запад использовал армию Украины в качестве наемников для подрыва безопасности России. Преступный замысел западных стран раскрыл постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает агентство «РИА Новости».

По словам политика, замысел преступления вышел на стадию реализации, когда в Киеве в 2014 году был осуществлен государственный переворот и приведен к власти антироссийский режим. Он, как указал Мурадов, был «взращен и нанят» для ликвидации страны-соперницы.

Постпред отметил, что западный блок напуган ядерным потенциалом России. Именно поэтому для реализации преступных идей выбор Запада пал на крупное соседнее с ней неядерное государство, правящий режим которого и армию требовалось нанять в качестве исполнителя.

«В этих целях его было необходимо щедро профинансировать, оснастить мощными вооружениями, разведданными и целями для поражения, обучить, поставить во главе собственных командиров и осуществлять общее руководство», — указал Мурадов.

Ранее сообщалось, что большинство представителей Запада на фоне обеспокоенности ряда государств острыми мировыми процессами, в том числе положением дел на Ближнем Востоке, предпочитают отмалчиваться. Об этом журналистам на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

