В Крыму рассказали о преступном замысле Запада против России

Постпред Крыма Мурадов: Запад использовал ВСУ как наемников против России

Коллективный Запад использует Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве наемников с целью подрыва безопасности России. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Коллективный Запад через продажные украинские элиты реализовал свой преступный замысел, превратив украинскую армию в наемников для участия в конфликте с Россией, что может стать опасным прецедентом для мира», — рассказал он.

Мурадов подчеркнул, что заказчики в лице Запада ставят перед ВСУ задачу нанести России стратегическое поражение. По его словам, эти же заказчики и осуществили госпереворот на Украине в 2014 году, «взрастив» там антироссийский режим для совершения «заказного убийства» России как соперницы Запада.

Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий назвал изменение ядерной доктрины предупреждением Западу. По его словам, внесение изменений в российскую ядерную доктрину было неизбежно, поскольку Россия находится на «той грани, когда необходимо менять документы».