В переданной ВСУ бронемашине заметили говорящую об опасности езды по обочине табличку

В бронемашине ВСУ MRAP Cougar заметили табличку об опасности езды по обочине

Сотрудники 21-го Научно-исследовательского испытательного института автомобильной техники Министерства обороны РФ показали процесс изучения трофейной бронемашины MRAP Cougar Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Заместитель начальника одного из отделов института рассказал, в рамках программы «Военная приемка. 21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный», что страны Запада передают ВСУ старую технику со старыми двигателями. «Ничего нового и передового я не увидел ни разу», — сказал он. При этом собеседник «Звезды» отметил, что в ходовой части MRAP Cougar были некоторые «интересные моменты», которыми российские предприятия уже воспользовались.

Замначальника отдела научно-исследовательского института также сказал, что бронемашина хорошо защищена, однако обладает очень большим весом, что снижает ее проходимость. По словам специалиста, она фактически не предназначена к использованию во время распутицы. Кроме того, в кабине MRAP Cougar исследователи заметили табличку, говорящую водителю об опасности езды на ней по обочине дороги.

Ранее сообщалось, что экипажи ВСУ, обученные для управления танками НАТО, на южнодонецком направлении месяцами ждут в тылу выдачи техники. Об этом рассказал пленный механик-водитель ВСУ.