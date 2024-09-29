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16:45, 29 сентября 2024Мир

В Швейцарии рассказали о ситуации с западной техникой в Курской области

Полковник Бо: ВСУ с огромной скоростью теряют западную технику в Курской области

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с огромной скоростью теряют западную технику в Курской области. Об этом сообщил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«В Курской области ВСУ бросили огромное количество бронетехники, танков и всего прочего, (…) Все это уничтожили очень быстро», — сказал он.

По его словам, проблема заключается в том, что западные страны поставили Киеву устаревшее вооружение. На данный момент нет возможности интегрировать его в современные структуры командования и управления Украины. Он также добавил, что ситуация в Курской области показывает то, что западное оружие нельзя использовать в оперативной обстановке.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американцам «плевать» на мнение украинских граждан об ударах вглубь территории России западным оружием. Таким образом он отреагировал на публикацию, где выражалась негативная реакция украинцев на статью Дональда Трампа — младшего и Роберта Кеннеди — младшего с призывом завершить конфликт на Украине.

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      Никита Абрамов
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