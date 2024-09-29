Полковник в отставке Уилкерсон: окружение Угледара говорит о проблемах ВСУ

Окружение Угледара говорит о серьезных проблемах для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил отставной полковник Вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Двухтысячную украинскую бригаду окружили в населенном пункте под названием Угледар. (…) Это означает, что Россия захватывает линии фронта», — сказал он.

По его мнению, Москва может ждать, когда Киев сам попросит о мире. Он также отметил, что на любой удар украинской армии Россия может ответить вдвое сильнее.

27 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в окружение Покровск и Угледар, с падением которого падет вся оборона ВСУ на донецком направлении. 28 сентября стало известно, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ.