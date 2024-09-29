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13:41, 29 сентября 2024Мир

В Японии захотели обсудить размещение ядерного оружия США в Азии

Премьер Японии Исиба призвал обсудить размещение ядерного оружия США в Азии

Фото: Josiah_S / Shutterstock / Fotodom

Сигэру Исиба, избранный следующим премьер-министром Японии, захотел обсудить размещение ядерного оружия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом он написал в своей статье для Института Хадсона в Вашингтоне.

Исиба подчеркнул, что в Азии нет системы коллективной обороны, аналогичной НАТО, что повышает риск новых национальных конфликтов. Политик выразил обеспокоенность ростом военной активности Китая вокруг островов Японии.

«Нужна азиатская версия НАТО, которая обеспечит сдерживание ядерного альянса Китая, России и Северной Кореи», — призвал Исиба. По его плану, азиатский альянс предполагает совместное использование ядерного оружия с США.

Кроме того, Исиба задумался о создании ядерного арсенала в Японии для укрепления национальной безопасности.

При этом в самом Североатлантическом альянсе заявляли, что слишком рано говорить о создании «азиатского НАТО». С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэниел Критенбринк.

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      Мария Борисова
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