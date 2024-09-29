Во Франции прокомментировали задержание супружеской пары за показ российских каналов

Филиппо назвал еврофашизмом задержание в ФРГ пары за показ российских каналов

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал еврофашизмом задержание проживающей в Германии супружеской пары за показ российских каналов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод! В Германии только что арестовали и бросили в тюрьму пару, "за то, что они транслировали в интернете запрещенный российский канал RT"... Это ЕС! Цензура, тоталитаризм! Еврофашизм!» — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что проживающую в ФРГ супружескую пару заподозрили в организации показа российских телеканалов в интернете. Подозреваемыми оказались 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. В ходе обысков у супружеской пары изъяли оборудование, а также 40 тысяч евро наличными. Кроме того, на активы супругов стоимостью 120 тысяч евро наложили арест. Платформу, на которой были доступны российские телеканалы, заблокировали.